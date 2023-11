"Nun tanzt er mit den Engeln": Welser Tanzschule Hippmann trauert um Seniorchef

Das gab die Familie am Mittwochabend bekannt. "Heute Nacht ist unser Seniorchef Klaus Hippmann, bei vielen als 'Herr Hippmann' bekannt und beliebt, friedlich eingeschlafen", so die Angehörigen in einem berührenden Facebook-Beitrag. "Nun tanzt er mit den Engeln und freut sich sicherlich, wenn seine geliebten TanzschülerInnen kurz innehalten und sich an einen lustigen oder lehrreichen Moment mit ihm zurückerinnern", heißt es weiter. Wann die Verabschiedung stattfindet, war noch nicht bekannt.

Klaus Hippmann führte die renommierte Welser Tanzschule 36 Jahre lang mit seiner Gattin Christine, ehe seine Söhne Jörg und Christoph mit ihren Ehefrauen Claudia und Carina im Jahr 2015 das Ruder übernahmen. Der staatlich geprüfte Tanzlehrer mit Tiroler Wurzeln verdiente sein Brot nach der HAK-Matura 32 Jahre im Geldgeschäft. 1994 warf er bei der Oberbank als Filialleiter in Lichtenegg das Handtuch, um ganz bei der damals von Ehefrau Christine geführten Tanzschule einzusteigen.

Begonnen hat alles viel früher: 1967 gründete der 23-Jährige mit Roland Köcher den Tanzsportclub Grün-Rot Wels. Beim Tanzen lernte Hippmann seine Ehefrau, eine Kindergärtnerin, kennen und lieben. Das Paar begann mit dem Turniertanzen und heimste bis Mitte der siebziger Jahre viele Preise ein, bevor es die staatliche Tanzlehrerausbildung absolvierte.

Als die Hippmanns ihre Tanzschule im Herbst 1979 in Wels gründeten, hatten sie bereits eine klare Philosophie: Tanz nicht nur möglichst gut, sondern auch humorvoll und leicht zu unterrichten. Das ist ihnen gelungen. Tausende junge Welser machten in den Sälen am Kaiser-Josef-Platz und seit 2019 im Gerstl-Haus ihre ersten Schritte auf dem Parkett. "Mit seinem Lachen hat er viele Menschen glücklich gemacht, mit einem Lächeln werden wir ihn immer in Erinnerung haben", so die Trauerfamilie am Mittwoch.

