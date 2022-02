Notfallarmband rettete Pensionistin nach Sturz

Eine 79-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land ging am 9. Februar 2022 gegen 13:35 Uhr in ihrem Wohnhaus über den Stiegenabgang in das Erdgeschoss. Kurz vor dem Erreichen des Halbstockes rutschte sie aus, stürzte und blieb am Plateau des Halbstockes liegen. Die 79-Jährige wurde schwer verletzt und war bewegungsunfähig. Mithilfe des Notfallarmbandes gelang es ihr, ihren Sohn zu verständigen. Dieser traf wenige Minuten nach der Alarmierung ein, leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Die Pensionistin wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels eingeliefert.