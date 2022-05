Nordring: Fernwärme für 55.000 Einwohner

Statt aktuell 30.000 können langfristig 55.000 Einwohner von der eww-Gruppe mit grüner Fernwärme versorgt werden. Zur Wärmegewinnung wird die vorhandene Abwärme der Welser Abfallverwertungsanlage (WAV) der Energie AG genutzt.

"Mit dem massiven Fernwärmeausbau leisten wir einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz", betont eww-Vorstand Florian Niedersüß. "Der Nordring war Österreichs größtes Fernwärmeprojekt des Jahres 2021." In diese zweite, sieben Kilometer lange Hauptleitung von der WAV in der Mitterhoferstraße in den Osten und Norden der Stadt bis zur Kreuzung Römerstraße/Wallerer Straße investierte das Unternehmen rund acht Millionen Euro.