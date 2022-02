Noch Restkarten für Figurentheater

Für einige Vorstellungen sind noch Restkarten erhältlich. Den Auftakt am Eröffnungstag macht die Gruppe Sofie Krog Theater mit "The House", einem schräg inszenierten Handpuppenspiel. Am Samstag, 12. März, gastiert das Puppentheater Maribor mit der zauberhaften Geschichte von "Ferdo, der große Vogel". Am Montag, 14. März, zeigt das Materialtheater Stuttgart sein Corona-Stück "Im Notfall nicht die Scheibe einschlagen". Das Drama schildert von Menschen, die in Glaskästchen leben und versuchen, zueinander zu kommen.