Noch ein Sieg fehlt zum dritten Meistertitel

Am Samstag steigt um 19:30 Uhr in der Eishalle Wels das Finale der OÖ Amateur Hockey Oberliga gegen die Innviertel Penguins aus Ried. Der zweiten Kampfmannschaft des EHC Fire on Ice Wels-Teams gelang bereits am vergangenen Donnerstag, in Amstetten der Meistertitel in der Unterliga, den sich die Oberliga-Mannschaft nun ebenfalls holen möchte. Im bisherigen Saisonverlauf konnten alle elf Spiele gewonnen werden, darunter auch die beiden Aufeinandertreffen der Finalteams. Die Saisonbilanz spricht mit 21:0 (12:0 zu Hause und 9:0 auswärts) eindeutig für die Welser, doch im Play-off werden die Karten neu gemischt.

Da in der Amateur Hockey Liga aus Zeitgründen alle Play-off-Spiele im "Best of One"-Modus absolviert werden, heißt es am Samstag für das Team von Coach Marc Huber "alles oder nichts". Nur mit einem Sieg kann der dritte Meistertitel nach 2014 und 2020 eingefahren werden.

