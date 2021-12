Nikolaus "to go" in Marchtrenk

Weil dieser nicht wie gewohnt am Adventmarkt vorbeischauen konnte, gab es zum Trost am Stadtplatz von Bürgermeister Paul Mahr ein "to go"-Sackerl. Rund 400 Kindern wurde so eine kleine Freude bereitet. Zudem wartet auf sie an jedem Freitag im Advent eine Überraschung. Begonnen wurde mit dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung. Neu ist ein riesengroßer Biber, der liebevoll Herbert getauft wurde. Auch das Marchtrenker Christkind erfüllt wieder Wünsche.