Niedrigwasser und Hitze fördern Algenteppiche auf der Traun bei Wels

Grünbraun, schleimig und nicht schön anzusehen sind die Algenteppiche, die derzeit verstärkt auf der Traun bei Wels auftreten. Insbesondere im Staubereich zwischen dem Kraftwerk Marchtrenk und Wels-Pernau breiten sich die Pflanzen aus.

Der Welser Stadtrat Thomas Rammerstorfer (Grüne), der in einer Aussendung auf das Phänomen aufmerksam gemacht hat, zeigt sich besorgt: "Für größere Fische, aber auch für die Freizeitnutzung ist das natürlich ein Problem." Die Auswirkungen des Klimawandels würden deutlich sichtbar: "Wenn wir die Natur und unsere Zivilisation erhalten wollen, braucht es entschlossene Maßnahmen auf allen Ebenen", sagt Rammerstorfer.

Perfekte Bedingungen für Algenwachstum

Derzeit würden für starkes Algenwachstum perfekte Bedingungen in der Traun herrschen, sagt Hubert Blatterer, Gewässerökologe von der Gruppe Gewässergüteraufsicht in der Umweltabteilung des Landes Oberösterreich: "Das Wasser ist sehr warm. Hinzu kommt, dass es in den vergangenen Wochen praktisch nie bewölkt war und die Algen sehr viel Licht erreicht." Bei den wenigen Starkregenereignissen, die es gegeben hat, wird wiederum Dünger von Feldern und Äckern in die Gewässer gespült. Dieser verstärkt das Algenwachstum zusätzlich. Zudem ist der Wasserstand der Traun derzeit niedrig, wegen der niedrigeren Fließgeschwindigkeit können sich größere Algenteppiche ansammeln.

Gewässer würden Schwankungen unterliegen, sagt Blatterer: "Für die Algen passt es gerade sehr gut, wenn sich das Wetter wieder ändert, geht das vorbei." Allerdings entstehen durch abgestorbene Algen Zonen mit wenig oder keinem Sauerstoff im Wasser, die Fischen Probleme bereiten. "Auch das gleicht sich mit der Zeit wieder aus. Aber diese Systeme sind über zig Jahrtausende durch die Evolution entstanden, jetzt ändert sie der Mensch durch den Klimawandel innerhalb von einem Jahrhundert", sagt der Biologe. Langfristig sei die Balance im Ökosystem gefährdet. "Es wäre wichtig, dass wir darauf mehr Rücksicht nehmen. Wir sehen hier eine Auswirkung davon, wie wir Menschen uns global verhalten", sagt Blatterer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer