Niedlicher Zebra-Nachwuchs im Zoo Schmiding

Die Geburt verlief komplikationslos, Mama Trixi und das Baby sind wohlauf. Das Fohlen wiegt bereits 30 Kilogramm und wird in den nächsten 6 bis 8 Monate von seiner Mama gesäugt. Da und dort knabbert der kleine Hengst aber auch schon an Heu und probiert Blätter. Die ersten Tage verbrachten die beiden noch abseits der Besucher, um sich in aller Ruhe zu erholen und sich aneinander gewöhnen zu können.

Jetzt springt der kleine Wirbelwind bereits aufgeweckt durch die Außenanlage und legt schon den einen oder anderen Galopp hin. Von Mama Trixi, die sich vorbildlich um ihren Nachwuchs kümmert, entfernt sich der kleine Hengst dabei aber noch nicht. Trixi ist besonders wachsam: Nicht einmal Papa Toni darf ihrem Fohlen zu nahekommen.

Sehen Sie die entzückenden ersten Galoppsprüngen des kleinen Hengstes im Video aus dem Zoo Schmiding:

Wer den übermütigen Zebra-Nachwuchs besuchen möchte, hat dazu natürlich auch in der kalten Jahreszeit die Möglichkeit.

Zebrastreifen sind so individuell wie ein Fingerabdruck

Auf den ersten Blick gleicht ein Zebra dem anderen, wie ein Ei dem anderen. Tatsächlich hat allerdings jedes Zebra seine ganz eigene Streifenzeichnung. Wenn ein Zebrafohlen geboren wird, lernt es die Streifen seiner Mama innerhalb der ersten halben Stunde und erkennt diese anschließend auch aus der Herde immer sofort wieder heraus.

