Niederlage im Derby gegen Linz

Die Gäste feierten einen verdienten 35:31-Sieg. Bei den Welsern fehlen verletzungsbedingt nach wie vor einige Spieler, die Linzer konnten hingegen mit einem starken Team antreten, legten von Beginn an hohes Tempo vor und führten zur Halbzeit bereits mit 23:15. Mit Fortdauer der Partie schmolz der Rückstand – vor allem dank einer starken Leistung des Welser Goalies Dario Sevic, der viele Bälle hielt. In der hitzigen Schlussphase behielten die Linzer aber die Nerven und fixieren schließlich den 35:31-Sieg.

Bester Torschütze bei den Welsern war David Petrisic mit insgesamt zehn Treffern. Weiter geht es in dieser Woche für die Welser Spiders bereits morgen – zu Hause im Cup gegen das zweite Team der HX Margareten Wien (19 Uhr). Und am Samstag findet in der Arena Pernau das nächste Heimspiel gegen UHC Salzburg statt, Beginn: 18 Uhr.