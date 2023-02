Niederlage für Wels gegen Traun

Die Niederlage hatte sich abgezeichnet, verletzungsbedingt fehlten drei Spieler der Stammaufstellung. Dieses Handicap konnten die Welser mit dem besten Werfer Denis Basagic (8 Treffer) im Spiel gegen den Favoriten aus Traun dieses Mal nicht kompensieren. Nur in den ersten zehn Minuten konnte die Heimmannschaft das Spiel offen gestalten. Danach entwickelte sich ein einseitiges Spiel, in dem auch über den Kampf an diesem Tag nichts möglich war. In der letzten Runde des Grunddurchgangs treffen die Spiders aus Wels diese Woche auf HC Hard. Spielbeginn ist am Samstag um 19 Uhr in der Arena Pernau.

