Nicht nur Coronavirus birgt Gefahren: Holzstaub macht Magistrat zu schaffen

Dass der Magistrat noch eine Tischlerei betreibt, wird manche überraschen. Dort verrichten fünf Mitarbeiter verschiedene Arbeiten, etliche Aufträge kommen von der Stadtgärtnerei.

Bisher nahmen die Mitarbeiter ihre verschmutzte Arbeitskleidung immer nach Hause, um sie dort zu reinigen. Der städtische Sicherheitsbeauftragte, Klaus Brandl, fordert jetzt ein Ende dieser Praxis: "Der Holzstaub ist bei bestimmten Baumarten krebserregend. Bisher galt das vor allem für Buche und Eiche. Inzwischen fallen weitere Hölzer darunter", sagt Brandl, der am Welser Magistrat seit 1997 die Arbeitsschutzbestimmungen überwacht.

Was künftig zur Folge hat, dass die Arbeitskleidung professionell gereinigt werden muss. Künftig müssen sich die Stadttischler vor Dienstschluss zunächst entblößen und dann ihr Alltagssgewand überstreifen: "Das kostet uns viel Geld", beklagt Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ), der die neue Grenzwertverordnung beim Arbeitsschutzgesetz für völlig überzogen hält.

"Abstruse Vorschriften"

Verwundert zeigt sich auch Magistratsdirektor Peter Franzmayr, der nun die Anregungen des Sicherheitsbeauftragten genau prüfen wird: "Ich bin gerade dabei, die rechtlichen Grundlagen zu organisieren. Warum Holzstaub krebserregend sein soll, weiß ich nicht. Man gewinnt manchmal den Eindruck, dass die Vorschriften ins Abstruse abgleiten."

Am Montag werden im Magistrat alle Beteiligten an einen Tisch geholt, um zu klären, wie und wo die Arbeitskleidung künftig gereinigt wird. "Man kann die Textilien extern reinigen lassen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Sachen im Haus in einer Industriewaschmaschine zu säubern. Beides wird geprüft", betont Brandl.

In der Wirtschaft sei das externe Säubern der Arbeitskleidung gelebte Praxis: "Auch unsere Mechaniker lassen ihre Sachen extern waschen. In diesem Bereich gibt es die verschärften Bestimmungen schon länger, weil die Kollegen mit gefährlichen und ekelerregenden Arbeitsstoffen in Berührung kommen." Dem Einwand der zusätzlichen Kosten begegnet Brandl mit feiner Ironie: "Der Magistrat vergleicht sich gerne mit der Privatwirtschaft. Wenn wir so sein wollen, dann müssen wir auch dieselben Kosten in Kauf nehmen."

Verbotene Toilettenbesuche

So mache Arbeitsschutzvorkehrungen hält auch Brandl für überzogen: "In unseren Werkstätten dürfen Besucher nicht auf die Toilette gehen, weil diese aus Hygienegründen nur für Mitarbeiter vorgesehen sind." Diese Vorschrift sei in der Praxis nicht umsetzbar, sagt Brandl, weil die sich daraus ergebende Konsequenz, die Toiletten abzusperren, nicht befolgt werde.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at