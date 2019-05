Neustart im Jubiläumsjahr: Theater Meggenhofen öffnet wieder seine Tore

In zwei Wochen startet das Theater Meggenhofen in die neue Saison und ins 50-Jahr-Jubiläum. Der neue künstlerische Leiter, der bekannte Schauspieler Fritz Egger, steckt bereits seit Wochen mitten in den Proben für die Eigenproduktion "Erde", ein gehobenes Volksstück, das perfekt in die Kulisse des Freilufttheaters und den 400 Jahre alten Hausrucker Vierseithof passt.

Zunächst arbeiteten die zehn Schauspieler auf einer Probebühne im Theater in der Josefstadt in Wien an dem Stück. "Ab dem 2. Juni proben wir in Meggenhofen. Wir sind auf einem sehr guten Weg und alle mit Feuereifer bei der Sache. Die Mitwirkenden sind von diesem Theater sehr angetan", sagt Fritz Egger.

Premiere ist am Samstag, 15. Juni. Die Komödie von Karl Schönherr (1867–1943) zeichnet auf tragikomische Weise ein immer noch aktuelles Sittengemälde des bäuerlichen Lebens mit seinem täglichen Kampf um einen Platz auf dieser Erde. Egger betont, er sei froh, dass der Hof weiter geistige Nahrung liefere, nachdem im Vorjahr der Theaterbetrieb in Meggenhofen stillgestanden war.

Regionale Chöre und Darsteller

Dank des Engagements von Egger, einem neuen Vorstand und der finanziellen Basis durch eine LEADER-Förderung ist der Weiterbestand des Theaters gesichert. Voraussetzung für die EU-Förderung zur Stärkung und Entwicklung des ländlichen Lebensraums ist, dass auch Menschen und Talente aus der Region miteinbezogen werden. Bei "Erde" beispielsweise singt der Meggenhofner Kirchenchor. Herbert Wiesinger, Lehrer am Gymnasium Dachsberg, und die Gallspacherin Ernestine Bentrup sind in kleineren Schauspielrollen besetzt. Beim "Piccanto Konzert" und einem Sängertreffen werden drei heimische Chöre auf der Bühne stehen. Der Volksliedchor Gallspach und der Offenhausener Jugendchor sind dabei, ein dritter Chor wird noch gesucht und kann sich bewerben.

Mit dem Kartenkauf sollte man sich nicht mehr allzu lange Zeit lassen. Der Kabarettabend mit Andreas Vitásek und das Konzert mit der Gallspacher Singer-Songwriterin Ina Regen sind bereits ausverkauft. "Aber auch die Erde-Vorstellungen sind bereits sehr gut gebucht", sagt Egger.

In Meggenhofen zu erleben sind auch die "Vorstadtweiber"-Darsteller Maria Köstlinger und Jürgen Maurer, die einen humorvollen Streifzug durch die Liebesliteratur unternehmen (28. Juni) sowie Schauspieler Erwin Steinhauer und Klezmer Reloaded mit dem Programm "Ich bin ein Durchschnittswiener" (5. Juli). Ans Herz legt Fritz Egger dem jungen Theaterpublikum "Parzival" der Plaisiranstalt, das am 23. Juni auf dem Programm steht. "Sehr empfehlenswert ist auch das Programm von den gebürtigen Oberösterreichern Alexander Jagsch und Doris Hindinger, die Hollywood-Kabarett spielen und Filmszenen nachspielen", sagt Egger.

Festakt zum Jubiläum

Eröffnet wird der Theatersommer am 15. Juni, er endet am 14. Juli. Das Jubiläum "50 Jahre Theater Meggenhofen" wird am 30. Juni, ab 11 Uhr, mit Feldmesse, Festakt und Frühschoppen gefeiert.

Das ganze Programm auf: www.theatermeggenhofen.at Auf der Homepage kann man Karten auch online reservieren.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Meggenhofen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at