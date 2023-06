Neun Verletzte: Großeinsatz nach Unfall auf A8

Alle neun Insassen des Kleinbusses wurden bei dem Unfall verletzt, manche von ihnen erlitten laut Polizei schwere Verletzungen. Der Lenker des Wohnmobils, ein 48-jähriger Niederländer, und seine Mitfahrer hatten Glück. Sie blieben unverletzt.

Zu dem Unfall war es am Mittwoch gegen 15.15 Uhr auf der Innkreisautobahn (A8) gekommen. Ein 28-jähriger Bosnier fuhr mit dem Kleinbus, in dem acht weitere Personen aus Bosnien und Kroatien saßen, Richtung Graz. Beim Knoten Wels krachte der Bus aus noch ungeklärter Ursache gegen den Anpralldämpfer, ehe er sich überschlug und am Dach auf den rechten Fahrstreifen schlitterte, wo es zur Kollision mit dem Wohnmobil kam.

Zwei Hubschrauber und neun Rettungsautos

Die neun Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war gefordert: Insgesamt neun Rettungsautos, zwei Notarzthubschrauber, zwei Streifen der Welser Autobahnpolizei sowie Fahrzeuge der Feuerwehr und der Asfinag waren vor Ort.

