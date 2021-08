Neugestaltung des Pollheimerparks abgeschlossen

Neue Wege, ein Brunnen, mehr Sitzgelegenheiten und Blumenbeete laden zum Verweilen ein. Neben dem Hauptweg ist es nun auch möglich, auf einem weiteren Weg entlang der Stadtmauer zu flanieren. Der schöne alte Baumbestand wird im Herbst um drei weitere Bäume an der Promenade ergänzt. Die neue Beleuchtung soll für mehr Sicherheit sorgen und rückt auch die Stadtmauer, die Denkmäler und den Brunnen in ein angenehmes Licht. Investiert wurden in die Umgestaltung der grünen Oase mitten in der Stadt rund 580.000 Euro.