Neufunde aus dem römischen Wels

Die meisten Fundstücke stammen aus einer Grabung vor der Errichtung der Autobahnabfahrt Wimpassing. Die Objekte aus Brandgräbern gehörten vermutlich zu einem noch unbekannten römerzeitlichen Landgut. Gezeigt werden auch Fundstücke aus Grabungen in der Zellerstraße in Laahen. Auch dort stieß man auf Gräberreste, die mit einer nahe gelegenen "Villa Rustica" in Verbindung stehen. Archäologen schließen aus den Funden, dass sich vor den Stadtmauern von Ovilava zahlreiche Gutshöfe befanden.

