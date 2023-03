Neues von den alten Römern

Für das Begräbnis eines ehemaligen Soldaten versammeln sich Freunde und Verwandte auf dem Friedhof vor den Mauern der florierenden Römerstadt Ovilava. Beim Totenmahl werden Getränke aus einem Tonkrug gereicht, den die Darstellung einer Tierhetze ziert. Das Gefäß hatte der Verstorbene in seiner Zeit beim Militär im Gebiet der heutigen Schweiz gekauft. Es wird, wie es die Tradition will, mit dem übrigen Geschirr in einer Grube am Grab zurückgelassen.

So oder so ähnlich könnte die Geschichte eines Kruges aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert lauten, der im Vorjahr bei Grabungen in der Bahnhofstraße in Wels entdeckt wurde. "Dieses Stück erzählt vom Leben der Menschen im römischen Reich – wie mobil sie waren und wie weit sie herumkamen", sagt Renate Miglbauer, Archäologin und Kuratorin des Stadtmuseums Minoriten.

Diesen Krug ziert die Darstellung einer Tierhetze, solche wurden neben Gladiatorenspielen in Amphitheatern ausgetragen. Auf dieser ist ein Löwe zu sehen, der auf ein Pferd losgeht. Bild: OÖN

Das Gefäß mit Ursprung in der Schweiz ist derzeit in einer Ausstellung zu aktuellen Funden im Museum zu sehen. Er ist nur einer von hunderten archäologischen Entdeckungen, die jedes Jahr in Wels gemacht werden – meist bei Grabungen in Vorbereitung auf Bauarbeiten. "Es bleibt oft nicht viel Zeit, weil der Baubeginn so wenig wie möglich verzögert werden soll", sagt Miglbauer. Die Funde in Wels würden die Bedeutung der Stadt zur Römerzeit unterstreichen. "Hier haben wohlhabende Menschen gelebt, viele waren Händler oder Militärveteranen. Die konnten sich etwas leisten. Das zeigt auch die hohe Qualität der Funde", sagt die Archäologin.

Besonders fein ausgeführt ist dieser Schwertriemenbeschlag. Er dürfte einem hochrangigen Militär gehört haben, von denen sich viele in Ovilava zur Ruhe gesetzt haben. Bild: OÖN

So auch zwei Gegenstände aus Bronze, die 2018 bei Grabungen in der Fabrikstraße gefunden wurden: eine Parfumflasche und ein Schwertriemenbeschlag. Die feine Ausführung von Letzterem spreche dafür, dass der Besitzer ein hochrangiger Militär war.

"Besonders spannend ist für mich, dass wir immer wieder Funde machen, die wir vorher noch nie hatten. Mit jedem offenbart sich ein neuer Aspekt über die Geschichte von Ovilava – das wollen wir für künftige Generationen erhalten", sagt Miglbauer.

Im Rahmen der Aktionswoche Archäologie gibt es am 21. März ab 18 Uhr eine Kuratorinnenführung mit Renate Miglbauer im Stadtmuseum Minoriten. Anmeldung: 07242 235 7110, Kosten 7,70 Euro

Am 22. März um 19 Uhr hält Archäologe Rupert Breitwieser im Museum einen Vortrag über Unterwasser-Ausgrabungen, Eintritt frei

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer