Neues Team beim Skiklub Wels und ein Anmelderekord bei den Kindern

"22 Jahre war ich Obmann des Skiklubs, aber so etwas habe ich noch nie erlebt", sagt Hans Doppelbauer, der kürzlich bei der Vorstandssitzung sein Amt an Marcel Proché übergeben hat, den langjährigen Leiter der Skikursangebote. Doppelbauers Freude hat einen Grund: das enorme Interesse am Kinderanfängerkurs des Skiklubs. "Für unseren ersten Kurs sind 65 Kinder angemeldet, das gab es noch nie, es freut mich riesig." Insgesamt sind heuer zwei Anfänger-Ski- und -Snowboardkurse geplant.