Neues Leitbild für Seniorenhilfe

"Wir und unser Miteinander" behandelt den Umgang untereinander "in einer Kultur der Zusammenarbeit mit Freiräumen für Ideen und Visionäres". "Wir und die Bewohner" stellt die Beziehung zu den Kunden in den Mittelpunkt. "Der Mensch ist im Mittelpunkt unseres Handelns", heißt es dazu. Bei "Wir und die Öffentlichkeit" geht es um das Handeln und Arbeiten "als selbstbewusste Botschafter unseres Berufsstandes". Das Projekt leiteten Mitarbeiterin Birgit Hunyar und Thomas Duschlbauer vom Beratungsinstitut "Demografieberatung für Beschäftigte und Betriebe". 400 Mitarbeiter der Seniorenbetreuung waren in den Prozess eingebunden.

