Neues Jahr, neue Lokale und Geschäfte in der Welser Innenstadt

Das Welser Stadtmarketing blickt auf eine erfolgreiche Weihnachtssaison zurück: Die Weihnachtswelt brachte in der Innenstadt im November und Dezember im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 17 Prozent bei der Besucherfrequenz. "Wir haben das Jahr sehr gut abgeschlossen", sagt Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair.

Im neuen Jahr beschäftigen ihn mehrere Neueröffnungen in der Innenstadt – die Schließungen, die zu Beginn des Ersten Quartals sonst häufig auftreten, sind bisher noch nicht zu spüren.

Neu- und Wiedereröffnungen

Vor allem das kulinarische Angebot in Wels wächst weiter: Fix eröffnet Ende Februar oder Anfang März das "Gansfein" beim Ledererturm, das das junge Gastro-Paar Carmen und Kevin Stummer betreiben wird. Unter neuem Namen hat "Wok & Box" auf dem mittleren Stadtplatz wieder eröffnet – das Asia-Lokal hatte wegen Personalmangels zwischenzeitlich zusperren müssen. In der Bäckergasse 11 sperrt der "Bio-Wanderbäcker" auf.

Für die ehemalige Tchibo-Filiale auf dem Kaiser-Josef-Platz und das ehemalige Ladenlokal von "Rudolfo" in der Ringstraße, das seit dem Umzug des Modegeschäfts in die Pfarrgasse leer steht, sind laut Jungreithmair ebenfalls Lösungen in Sicht – was genau, könne er aber noch nicht verraten.

Schmerzlich sei das Zusperren des "Kleinen Griechen" in der Fabrikstraße, sagt der Stadtmarketing-Chef: "Auch da sind wir dahinter, wir ziehen die Grenze nicht bei der Innenstadt. Auch in der Neustadt bemühen wir uns, neue Geschäfte anzusiedeln."

"2027 bringt neues Level"

Insgesamt sehe er Wels als Handels- und Gastronomiestandort weiterhin auf einem guten Weg, sagt Jungreithmair: "Wir müssen als Stadtmarketing konzentriert weiterarbeiten."

Besonders erfreulich sei die Mischung aus großen Unternehmen und eigentümergeführten Geschäften und Lokalen. In den kommenden Jahren sieht Jungreithmair viele Chancen für die Stadt: "Mit den Tagestouristen, die die Landesgartenschau 2027 bringen wird, können wir ein ganz neues Level erreichen."

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer