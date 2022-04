Mitten in Stadl-Paura steht derzeit ein besonders attraktives Grundstück zum Verkauf: mit Blick auf die Traun, gegenüber sind die Salzstadln und die Raiffeisenbank. Geht es nach Bürgermeister Christian Popp (Liste Popp), soll dort ein neues Hotel entstehen. "Die Lage ist wirklich ideal, das Grundstück liegt direkt am Fluss mit Anbindung an den Römerradweg, der entlang der Traun verläuft, und an der neuen Route auf der ehemaligen Haager-Lies-Strecke", sagt Popp. Im Hotel könnten außerdem