Neues Dekanat begab sich auf Wanderschaft

WELS. 14 Pfarren sind im neuen Welser Dekanat zusammengefasst. Die Reform, die eine Konzentration der Pfarren zu größeren Einheiten vorsieht, trat am 1. Oktober in Kraft. Eine gemeinsame Wanderung sollte nun zum Kennenlernen einladen. Am Morgen trafen sich die bisherigen Dekanatsräte und verantwortliche Personen aus den Pfarren in Wels-Sankt Stephan. Auf dem neun Kilometer langen Weg nach Gunskirchen gab es für die Teilnehmer ein Frage-Antwort-Spiel. Nach jeder Station fand sich eine neue Dreiergruppe an Weggefährten, die über den Input miteinander ins Gespräch kamen.

Beendet wurde die Wanderung in der Pfarrkirche Gunskirchen mit einer Andacht. In diesem Rahmen wurden bunte Bänder, auf die zuvor Wünsche für das gemeinsame Unterwegssein notiert worden waren, zu einem langen Band geknüpft.