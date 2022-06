Neues Buch zum Stadtjubiläum von Eferding

Anhand von Persönlichkeiten der Stadt wird die Geschichte abwechslungsreich erzählt. Auch fiktive Personen wie der "Wilde Mann" oder Kriemhild aus der Nibelungensage sind in dem Buch enthalten sowie viele Persönlichkeiten, die die Stadt geprägt haben. Fehlen darf natürlich auch nicht der berühmte Astronom und Mathematiker Johannes Kepler, der in Eferding 1613 seine zweite Frau, die Eferdinger Bürgerstochter Susanne Reuttinger, geheiratet hat.

Es findet sich Herrschaftsgeschichte neben Alltagsgeschichte, es stehen historisch fundierte Texte mit Quellenverweisen neben Sagen und Märchen.

Präsentation im Bräuhaus

Präsentiert wird das Jubiläumsbuch am Dienstag, 7. Juni, um 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Bräuhaus. Ab Mittwoch, 8. Juni, ist das umfassende Werk bei der Stadtgemeinde Eferding, beim Stadtmarketing am Stadtplatz 31 und in der Buchhandlung Harrer by Melanie Hofinger, Stadtplatz 34, erhältlich.