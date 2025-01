Neues Angebot für Menschen mit Hirnschädigungen

Wenn Menschen bei einem schweren Unfall, einem Schlaganfall, Infarkten oder aufgrund eines Hirntumors Hirnschädigungen erleiden, wird nichts mehr so, wie es einmal war. Der lange Weg von Betroffenen zurück in ein dennoch möglichst selbstbestimmtes Leben wird von der Sozialeinrichtung Assista in ihrer Einrichtung "Synapse" in Gallspach begleitet. Dort wird eine Langzeit-Reha angeboten, die in Österreich einzigartig ist und auf eine Aufenthaltsdauer von zwei Jahren beschränkt ist.

Synapse übernimmt Betreuung

Doch sehr oft ist ein zusätzlicher Zwischenschritt notwendig, um wieder ein Stück Selbstständigkeit zu gewinnen. Genau hier setzt das neue "Begleitete Wohnen" an. Assista hat, im Auftrag des Sozialressorts des Landes Oberösterreich, im Ortszentrum eine Wohnform geschaffen, die den Bewohnern ermöglicht, ihr Leben nach ihren Vorstellungen und Möglichkeiten zu leben und dabei optimale Begleitung zu bekommen.

"Begleitetes Wohnen fördert die Eigenverantwortung und Selbstbestimmung und stellt eine sinnvolle Ergänzung zu unserem bereits bestehenden Angebot dar", betonte Assista-Geschäftsführer Markus Lasinger.

In dem modernen neuen Gebäude wohnen derzeit sechs Personen auf drei Stockwerken in Einzelgarconnieren, ergänzt durch Gemeinschaftsräume wie eine Küche und einen Aufenthaltsraum.

Das Projekt wurde zu 50 Prozent durch Mittel des Landes Oberösterreich und zu weiteren 50 Prozent durch EU-Förderungen unterstützt. Die Leitung der neuen Einrichtung wird von der Synapse mitübernommen.

Ausbau von Wohnplätzen

Soziallandesrat Christian Dörfel (VP) betonte, einer der Schwerpunkte sei der Ausbau von Wohnplätzen für Menschen mit Beeinträchtigungen. "Die Synapse und das Begleitete Wohnen in Gallspach sind in diesem Bereich ein einzigartiges Angebot für Menschen mit unterschiedlichen Schicksalen und begleiten sie auf ihrem Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben."

Insgesamt betreut Assista Soziale Dienste mit Hauptsitz in Altenhof (Gemeinde Gaspoltshofen) und sechs Standorten in Oberösterreich 350 Menschen mit körperlichen und/oder neurologisch bedingten Beeinträchtigungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Gallspach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.