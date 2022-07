Neuer Wohnraum: Beim Lokalbahnhof fahren in Kürze die Bagger auf

WELS. Am Gelände eines ehemaligen Baumarktes nahe dem Lokalbahnhof und damit in Welser Innenstadt-Nähe entsteht ab Herbst 2023 neuer Wohnraum. "Es ist unser erstes Projekt, bei dem eine vollständig versiegelte Fläche in Wohn- und Grünraum umgewandelt wird", sagt Planungsstadtrat Ralph Schäfer (FP). Im August starten auf dem ehemaligen "Quester-Areal" die Abrissarbeiten.