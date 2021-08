Neuer Welser Kindergarten steht in den Startlöchern

Insgesamt werden 150 Mädchen und Buben den Neubau in der Negrellistraße beziehen. Auf 1300 Quadratmetern stehen neben den fünf Kindergartengruppen zwei Krabbelstuben sowie eine Integrationsgruppe zur Verfügung.

Das Gebäude wurde von dem Welser Unternehmen Delta entworfen. Es wurde so angelegt, dass es in Zukunft um zwei Gruppen erweitert werden kann. Mithilfe einer Nachtlüftung wird das Gebäude natürlich klimatisiert. Der 4800 Quadratmeter große Spielplatz wurde naturnah gestaltet, Bäume dienen als Schattenspender. "Die Kinder sollen bestmöglich auf die Volksschule vorbereitet werden", betont die Welser Generationen-Stadträtin Margarete Josseck-Herdt (FPÖ).

Teure Angelegenheit

Satte 3,5 Millionen Euro hat der neue Kindergarten gekostet. Damit sei er einer der kostenintensivsten Kindergärten, sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ). "Wir sehen großes Potenzial im Stadtteil Pernau. Es soll hier neue Wohnfläche sowie ein Stadtteilpark entstehen", betont der Welser Baureferent Peter Lehner (ÖVP). Auch in der Lessingstraße wird aktuell der Kindergarten abgerissen und neu gebaut. Er soll im Betreuungsjahr 2022/23 fertiggestellt sein. Die 72 Kinder der Lessingstraße werden während der Bauphase in das neue Gebäude in der Negrellistraße einziehen.

Die Betreuung der Kleinsten wird in Wels dringend gebraucht. "Wir haben definitiv zu wenig Krabbelstubenplätze. Das Ziel ist, dass wir in den nächsten fünf Jahren noch einmal 150 neue Kindergarten- und Krabbelstubenplätze schaffen können", sagt Rabl. (pram)