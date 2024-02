Neuer Vorstand für Welser Raiffeisenbank gefunden

Am 31. Dezember endet bei Raiffeisen Wels die Ära Stadlberger.

Ende dieses Jahres wird Günter Stadlberger 65. Dann übergibt der Vorstandschef der Raiffeisenbank Wels an seinen Nachfolger, der wie er das Giebelkreuz im Herzen trägt. Mit Unterstützung des Linzer Beratungsunternehmens BDO wurden 34 Bewerber näher unter die Lupe genommen. Am Ende fiel die Wahl auf den Krenglbacher Roland Hechenberger. Der seit 25 Jahren in der Raiffeisenlandesbank tätige Vater zweier Töchter begann dort schon während seines Wirtschaftsstudiums zu arbeiten. Bis vor kurzem