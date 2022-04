Neuer Vitalwelt-Genussführer

In dieser handlichen Publikation gibt es Infos zu 88 Gastronomiebetrieben und 21 Direktvermarktern der sieben Mitgliedsgemeinden sowie Vorschläge für Genussmomente und vier Genussreisen. Außerdem erfährt man viel über den Most und bekommt Tipps für schöne Ausflüge in der Region, wie eine Wanderung auf der längsten Mostobstbaumallee von Grieskirchen nach St. Georgen, wo derzeit die Bäume blühen.

Der Genussführer "Natürlich. Genussmomente" liegt in der Tourist-Info in Bad Schallerbach und Gallspach auf und kann auch unter www.vitalwelt.at bestellt werden.