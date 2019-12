Seit 1. Dezember ist der gebürtige Welser Clemens Georg Wiesinger neuer Urologieprimar am Welser Klinikum. Wiesinger studierte an der Innsbrucker Medizin-Uni, bevor er in seiner Heimatstadt die Ausbildung zum Facharzt absolvierte. Mehrere Ausbildungseinheiten führten den Welser auch ans Groote Schuur Hospital in Kapstadt. Sein Schwerpunkt ist Roboterchirurgie. Als Experte auf diesem Gebiet ist er national und international auch als Tutor tätig.