Das Ziel ist ambitioniert. Bis 2030 soll in Österreich die Solarstromproduktion verzehnfacht werden, in Oberösterreich sollen 200.000 neue Photovoltaikanlagen entstehen. Ob und wie das eigene Dach für Solarenergie genützt werden kann, können Hausbesitzer nun in der LEADER-Region Mostlandl- Hausruck online mit wenigen Klicks mit einem neuen Solardachkataster herausfinden.