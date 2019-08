Neuer Pressechef im Welser Rathaus: Zehn Bewerber

Zehn Bewerber wollen Nachfolger des krankheitsbedingt frühpensionierten Thomas Aichinger werden.

Angesichts der Urlaubszeit sei es jetzt schwierig, Termine für die Hearings zu finden, sagte gestern Rabl auf Anfrage. Spätestens Anfang Oktober werde entschieden.

Gute Chancen dürfen sich Aichingers Stellvertreter Alexander Baczynski und Johanna Franzmayr ausrechnen. Die Frau des Magistratsdirektors arbeitet ebenfalls in der Stabsstelle und begann dort noch bevor ihr Mann Peter im Herbst 2016 bestellt wurde.

ÖVP-Obmann Peter Csar sagt zu dem Personalverfahren: "Wir haben kein Mitspracherecht bei der Bestellung von Dienststellen- und Abteilungsleitern." Dass bei Csars Aussage mitschwinge, der Bürgermeister mache ohnehin, was er wolle, ärgert Rabl: "Wir halten uns an das Objektivierungsgesetz – so wie es das Land bei Personalentscheidungen auch macht." Dort hat Csar als Personalvertreter ein Mitspracherecht. (müf)