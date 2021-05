Neuer Pilgerweg durch Oberösterreich verbindet neun Klöster

Er soll 380 Kilometer lang werden, durch rund 60 Gemeinden sowie neun politische Bezirke führen und neun Klöster quer durch Oberösterreich verbinden: In den kommenden zwei Jahren entsteht von Passau (D) bis Spital am Pyhrn (Bez. Kirchdorf) – und umgekehrt – das oberösterreichische Teilstück des bereits bestehenden "Benedikt-Pilgerwegs". Am Donnerstag fand im Kloster Steinerkirchen die von den Verantwortlichen so genannte "Kick-off"-Veranstaltung statt.

Vier Jahre lang dauerten die Vorarbeiten und Gespräche zu dem mit 130.000 Euro dotierten LEADER-Projekt, das unter anderem mit EU-Mitteln gefördert wird. Treibende Kraft dahinter ist der 2019 gegründete Verein "BENEDIKT be-WEG-t Oberösterreich".

Es habe viel Geduld gebraucht in den vergangenen zwei Jahren, räumte die Obmann-Stellvertreterin des Vereins, Schwester Veronika Binder, bei der Präsentation des Projekts am Donnerstag ein: "Es hat mehrere Anläufe gebraucht, um dieses Projekt anzustoßen. Aus persönlichen, rechtlichen oder formalen Gründen hat es immer wieder Rückschläge gegeben."

Seit März ist aber klar: Der "Benedikt-Pilgerweg" wird realisiert. Da gab das Land Oberösterreich grünes Licht. "Erstmals wirken sechs LEADER-Regionen an einem Projekt zusammen, das von der Donau über das Alpenvorland bis in die südlichen Gebirgslandschaften regionale Wertschöpfung verspricht", sagt der zuständige Landesrat Max Hiegelsberger (VP).

Mehr als 600 Markierungstafeln

Obwohl erst am Donnerstag der offizielle Startschuss fiel, wird an der Umsetzung des Pilgerwegs schon seit längerem fleißig gearbeitet. Mehr als 600 gelbe Markierungstafeln mit dem Benediktweg-Logo wurden bereits angebracht. Zwischen dem Stift Lambach und Spital am Pyhrn kann man sich so schon vorwiegend über Wald- und Wiesenwege orientieren.

Inhaltlich stehen die Klöster im Zentrum. Eingebunden sind die Klöster Schlierbach, Kremsmünster und Steinerkirchen. Einen gesonderten Rundwanderweg als Alternativroute soll es später auch über das Stift St. Florian geben. Von Lambach geht es zum Stift Wilhering und von dort über die Klöster Pupping und Engelszell nach Passau zum Paulinerkloster Mariahilf ob Passau. Jedem Kloster sind besondere spirituelle Begegnungen gewidmet.

Ausgangspunkt des gesamten Benedikt-Pilgerwegs war das Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal. Der Fernwanderweg führt über Slowenien und Italien zur Abtei von Montecassino. Im Endausbau soll er im Nordwesten über Deutschland bis nach Schottland zum Kloster Pluscarden reichen.