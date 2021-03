Neuer Osterweg mit acht Stationen

In acht Stationen wird die biblische Osterbotschaft in Worten und Bildern dargestellt. Der Weg beginnt oberhalb des Krankenhauses und endet bei der Lahofsiedlung. "Wir haben schon viele positive Rückmeldungen in den ersten paar Tagen erhalten", freut sich die pastorale Mitarbeiterin Anita Feindert. Die Stationen des Osterweges bleiben bis zu Christi Himmelfahrt stehen.

