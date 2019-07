Neuer Name, neuer Pächter: "Marxim" in Grieskirchen ist bald Geschichte

Die beiden neuen Pächter werden die Bar innen und außen völlig neu gestalten. Die Eröffnung ist für Anfang Oktober geplant.

Amesberger ist in der Lokalszene als Betreiber des Tanzlokals Hexenstadl in Bad Schallerbach und des Tanzlokals Diana in Wallern kein Unbekannter. An vorderster Front wird aber 50-Prozent-Geschäftspartnerin Carolin Staudinger stehen. "Es war für mich Zeit für etwas Neues und vor allem für etwas Eigenes", sagt die Pöttingerin, die derzeit noch im Hotel Kocher in St. Agatha im Service tätig ist.

Das Lokal habe sie schon immer interessiert. "Und ich sehe auch sehr viel Potenzial im Raum Grieskirchen, weil es nicht so viele Lokale gibt", betont die 32-jährige alleinerziehende Mutter im Gespräch mit den OÖNachrichten. Sie wolle mit ihrer Bar ein Publikum ab 20 Jahren ansprechen.

Das Gebäude an der Adresse Manglburg 13a ist im Eigentum der Stadtgemeinde, Vorpächter war der Grieskirchner Gastronom Thomas Altendorfer. Bei Bürgermeisterin Maria Pachner haben sich die neuen Lokalbetreiber bereits vorgestellt. "Die beiden wollen eine niveauvolle Bar betreiben und gutes Publikum ansprechen", sagte die Stadtchefin bei der Gemeinderatssitzung. Die Sperrstunde wird mit 4 Uhr in der Früh festgelegt. Nur bei ausgewählten Veranstaltungen dürfen Lokale in Grieskirchen länger offen halten. "Denn wir wissen aus Erfahrung, dass Vandalenakte bei noch späterer Sperrstunde zunehmen", sagt Pachner.

Der Stil der neuen Bar soll eine Mischung aus modernen und Retro-Elementen sein. "Die Einrichtung wird auf keinen Fall steril. Ich bin ein Retro-Fan, aber das darf man auch nicht übertreiben."

Russische Elemente wird es in der Bar künftig nicht mehr geben, auch die beiden Figuren, Marx und Lenin, über dem Eingang kommen weg. Der neue Name wird noch nicht verraten.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at