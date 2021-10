Dass die Neugestaltung des Marktplatzes optisch sehr gelungen ist – darüber waren sich gestern bei einem Lokalaugenschein in Lambach alle Befragten einig. Doch nicht jeder fand, dass das Ergebnis die Belastung auch wert war. "Ob die Bauarbeiten alleine daran schuld sind, dass so viele Geschäfte zugesperrt haben, weiß ich nicht. Fünf Jahre Dauerbaustelle haben aber sicher nicht geholfen", sagt ein Mitarbeiter eines Geschäftes am Marktplatz.