Neuer Kindergarten für Gunskirchen

In der stark wachsenden Marktgemeinde erfolgt der Startschuss zum Bau des neuen Kindergartens Straß. Das zweigeschoßige Gebäude bietet Platz für fünf Kindergartengruppen sowie drei Krabbelgruppen. Die Baukosten werden sich auf rund 4,1 Millionen Euro belaufen. Die Arbeiten sollen mit dem Beginn des Kindergartenjahres 2024/25 abgeschlossen sein, dann können die Kinder in den Neubau in Straß einziehen.

Der Spatenstich fand gemeinsam mit Bürgermeister Christian Schöffmann, Gemeindevertretern, Architektin Bettina Dornstädter, Vertretern des Generalübernehmers BW Projekt und der Baufirma Eugen Traussner Bau statt.

