Neuer im Wirtschaftspark

Die Wirtschaftspark Voralpenland Gesellschaft war seit vorigen Sommer unbesetzt. Elisabeth Binder hatte sich nach einer Probezeit verabschiedet. Mit Jahresbeginn wurde die Position neu besetzt. Herbert Wagner übernimmt sowohl die Immobilienentwicklung des Wirtschaftsparks als auch der WBA.

Wagner hat die Immobilienwirtschaft im Blut. Sein Großvater Ferdinand Hagsteiner war der erste Immobilienmakler in Kitzbühel. Dort war Wagner auch in den vergangenen fünf Jahren im Familienbetrieb tätig. Ein Quereinsteiger ist Wagner in der Welser Immobilienszene, was aber den Spaß an seinem neuen Job nicht mindert: "Ich freue mich schon sehr auf die neue Herausforderung im Wirtschaftspark Voralpenland. Die ersten Wochen sind bereits vergangen und ich bin voller Motivation."

Wagner ist für Lokalisierung, Entwicklung, Ankauf und Vermarktung von Grundstücksflächen verantwortlich. Die gemeinsame Zusammenarbeit zwischen dem Wirtschaftspark Voralpenland und der Welser Betriebsansiedlung (WBA) hat 2019 begonnen. Zum Wirtschaftspark zählen 16 Gemeinden und die Stadt Wels.