Das sechs Hektar große Gewerbegebiet in Wels-Unterleithen nahe der Autobahn bekommt Zuwachs. Die "Tecti Group" übersiedelt mit 350 Mitarbeitern vom bisherigen Firmensitz in Stadl-Paura an den neuen Welser Standort. Diese Woche war Spatenstichfeier. Unter dem Dach von Tecti Group befinden sich aufstrebende und innovative Unternehmen. Zu deren Kernkompetenz gehört die elektrische und mechanische Montage von Industrieanlagen. Insgesamt beschäftigt die Gruppe 500 Mitarbeiter. 350 werden am Welser