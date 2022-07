Der Bedarf an Pflegekräften und Beschäftigten in Gesundheitsberufen wird in den nächsten Jahren weiter stark steigen. Verstärkt in die Ausbildung junger Menschen zu investieren, ist daher dringend notwendig. Beim Klinikum Wels-Grieskirchen wird im Herbst mit dem Bau des neuen "Campus Gesundheit" gestartet. "100 Lehrende und 300 bis 400 Studierende und Auszubildende werden hier einziehen", sagt Klinikum-Geschäftsführer Dietbert Timmerer.