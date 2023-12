Neuer "Boden erleben"-Lehrpfad in Thalheim sensibilisiert für Bodenschutz

Feierliche Eröffnung am "Internationalen Tag des Bodens"

THALHEIM/WELS. Als erster von insgesamt sieben Bodenlehrpfaden, die das Land schafft, wurde am Dienstag der "Boden erleben"-Weg in Thalheim bei Wels eröffnet. Auf 1,5 Kilometern entlang der Traun bieten Informationstafeln und per QR-Code abrufbare Videos Wissenswertes zu dem Thema.

Acht bunte Stationen sind entlang des Treppelwegs aufgestellt. Das Angebot ist für alle Altersgruppen ausgelegt und auch für Kinder leicht verständlich. Es umfasst nicht nur allgemeine Informationen, sondern geht auch verstärkt auf das Thema Bodenschutz ein.

Die feierliche Eröffnung fand am "Internationalen Tag des Bodens" statt, zu Gast war neben Bürgermeister Andreas Stockinger auch Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Er wies auf die große Bedeutung der schützenswerten Ressource Boden hin: "Gesunde Böden sind unsere Lebensgrundlage. In der Vergangenheit sind wir mit diesem kostbaren Gut sehr großzügig umgegangen. Dies einzubremsen, ist eine der Kernaufgaben der nächsten Jahrzehnte für uns alle. Mit dem Bodenlehrpfad in Thalheim wird dazu Bewusstsein geschaffen."

