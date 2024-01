Neuer Baudirektor für Wels

Nach zwei Jahren und drei Ausschreibungsrunden hat Wels einen neuen Baudirektor: Wolfgang Pichler, der bisherige Leiter der Dienststelle Stadtentwicklung, wird künftig der Abteilung Baudirektion mit ihren rund 70 Mitarbeitern vorstehen.

Der 50-jährige gebürtige Kärntner studierte an der Universität für Bodenkultur Wien Landschaftsplanung und war dort wissenschaftlicher Mitarbeiter, bevor er als Lehrbeauftragter an die Fachhochschule Joanneum Graz wechselte. Nachdem er einige Jahre ein technisches Büro für Landschaftsplanung geführt hatte, wurde der Wahl-Welser Geschäftsführer der LEADER-Region Wels-Land. 2013 trat er als Stadtplaner in den Dienst der Stadt Wels, seit 2022 ist er Dienststellenleiter. Pichler setzte sich in den Hearings, die nach dem Oberösterreichischen Objektivierungsgesetz durchgeführt wurden, gegen 15 Mitbewerber durch.



Bürgermeister Andreas Rabl (FP) gratuliert dem neuen Direktor: „Auf ihn warten große Aufgaben: Volksgarten, Traunbrücke und vieles mehr.“ Magistratsdirektor Peter Franzmayr lobt Pichlers Erfahrung: „Gemeinsam mit seiner umfassenden fachlichen Expertise sind das die idealen Voraussetzungen für seine künftige Tätigkeit.“

