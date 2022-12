Neue Zählung: LKW-Fahrverbot wirkt kaum

Viele LKW-Fahrer, die zum Paket- und Postlogistik-Zentrum in Allhaming unterwegs sind, ignorieren das nächtliche LKW-Fahrverbot in Weißkirchen.

Seit Oktober ist das erweiterte Postverteilerzentrum in Allhaming in Betrieb, in dem täglich bis zu 330.000 Pakete und 1, 7 Millionen Briefsendungen verarbeitet werden können. Die Weißkirchner, die seit Jahren unter dem damit verbundenen LKW-Verkehr leiden, warten derzeit auf eine weitere Verkehrszählung, die laut Bürgermeister Norbert Höpoltseder von der Verkehrsabteilung des Landes für das Frühjahr zugesagt wurde.