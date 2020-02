Neue Wohnungen entstehen in Parz

GRIESKIRCHEN. Die OÖ. Wohnbau errichtet am Keplerweg und Pollheimerweg in der Nähe von Schloss Parz mehr als 70 Wohneinheiten in zwei Bauabschnitten. Kürzlich fand der Spatenstich für die ersten drei von fünf Wohnhäusern mit 30 Wohnungen und zehn Doppelhaushälften statt. Sämtliche Wohnungen werden barrierefrei mit dem Lift erreichbar sein. Eine gemeinsame Tiefgarage wird die Wohnhäuser unterirdisch miteinander verbinden. Die Einheiten der Doppelhausanlagen haben eine Wohnfläche von rund 105 m². In unmittelbarer Nähe befinden sich der Kindergarten und das Grieskirchner Schulzentrum.

