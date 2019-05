Neue Wege: Welser Pfarren rücken näher zusammen

Mit einem Festakt in der Franziskus-Kirche feierten die sechs katholischen Welser Pfarren das Ende eines zweijährigen Nachdenkprozesses. Damals begann die Suche nach neuen Wegen der Seelsorge und der Kooperation. Der offen angelegte Prozess unter dem Motto "Welsweit denken – Welsnah handeln" richtete den Blick auf die ganze Stadt und ließ die Teilnehmer über den Tellerrand der einzelnen Pfarren und kirchlichen Einrichtungen schauen. "Für uns war die Überlegung, wie man sich als Kirche zukunftsfit machen kann. Was braucht es, um in einer sich verändernden Gesellschaft für Christen das richtige Angebot zu schaffen?", skizziert Koordinatorin Irmgard Lehner die Aufgabenstellung.

Die rund 150 Teilnehmer einigten sich auf eine Bündelung der Kräfte. Künftig soll es vor allem mehr Zusammenarbeit bei Veranstaltungen geben. "Dadurch entstehen Synergien und Entlastung. Nicht mehr jede Pfarre wird wie bisher alles anbieten", betont die Dekanatsassistentin der Pfarre St. Franziskus.

Ein gemeinsames Ziel sei die Vernetzung attraktiver Angebote. Die Prozessphase sei zu Ende. Jetzt gehe es in die konkrete Umsetzung. Der neue Wege der Welser Pfarren wird durch ein Lastenrad veranschaulicht, das künftig bei kirchlichen Aktionen verstärkt zum Einsatz kommen soll – gemäß dem Motto "Kirchen.Rad für Seelsorge unterwegs".

Vorgesehen ist auch ein neues Jugendhaus, wo sich junge Menschen beheimatet fühlen und Impulse in die öffentlichen Räume der Stadt und in die Schulen aussenden. Die Zusammenarbeit im sozialen Bereich zwischen kirchlichen Institutionen, der Caritas und Treffpunkt Mensch & Arbeit sowie zivilgesellschaftlichen und öffentlichen sozialen Einrichtungen soll wachsen. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf die Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Bereits ins Leben gerufen wurde eine gemeinsame Homepage (www.dioezese-linz.at/dekanat-wels-stadt).

Die Teilnahme von Vertretern der evangelischen Kirche brachte die funktionierende Partnerschaft der Welser Christen zum Ausdruck.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at