"Neue Währung" zur Stärkung der Betriebe vor Ort

Diese kann man derzeit in mehr als 40 Betrieben einlösen, in Geschäften genauso wie bei Dienstleistern, der Hofbühne Tegernbach oder bei den Anbietern des Frischmarkts Schlüßlberg. "Sie sollen zur Stärkung der regionalen Betriebe beitragen und die Kaufkraft in unserer Gemeinde halten. Wir haben die Gutscheine vor knapp zwei Wochen eingeführt und sie kommen bereits sehr gut an", sagt Bürgermeister Klaus Höllerl (SP). Überlegt werde auch, die Wertgutscheine an Jubilare und bei Ehrungen zu verschenken.

Die Einkaufsgutscheine sind im Wert von zehn oder 50 Euro am Marktgemeindeamt und in der Postpartner-Stelle erhältlich.