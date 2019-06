Neue Trends für den letzten Weg und ein neuer Verabschiedungsort

Viel Geld hat die Stadt Wels in den vergangenen fünf Jahren in die Hand genommen, um den Welser Friedhof zu sanieren. Auch neuen "Trends" bei Bestattungsformen will die zuständige Referentin, Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FP), Rechnung tragen, etwa der Bestattung unter Bäumen mit kompostierbaren Urnen.

Größte Investition heuer ist ein würdevoller Verabschiedungsplatz bei Urnenbegräbnissen. In der Nähe der Aufbahrungshalle entsteht bis zum Herbst eine mit Pflanzen umrankte Pergola mit einer künstlerisch gestalteten Glasobjektwand, die gemeinsam mit dem Stift Schlierbach und Bruder Thomas Hesser aus dem Europakloster Aich in St. Gilgen verwirklicht wird. Die Kosten betragen 144.000 Euro.

"Als nicht würdevoll" bezeichnet Raggl-Mühlberger den bisherigen Ablauf bei Urnenbegräbnissen. Derzeit ist es bei Feuerbestattungen üblich, dass die Trauergemeinde hinter dem fahrenden Bestattungswagen mit offenem Kofferraumdeckel zur Weggabelung schreitet. Dort kann man sich dann noch von dem im Kofferraum stehenden Sarg vom Verstorbenen verabschieden, bis schließlich das Auto wegfährt. Die Politikerin hat das selbst bei einem sehr nahe stehenden verstorbenen Angehörigen erlebt. Auch deshalb sei es ihr ein großes Anliegen, diesen Abschied für Angehörige pietätvoller zu gestalten. Ziel ist, dass der neue Verabschiedungsort bis Allerheiligen fertiggestellt ist.

Ein Erweiterungsbedarf des Friedhofs, der mit 13,6 Hektar auch die größte Parkanlage der Stadt ist, besteht nicht, auch wegen des anhaltenden Trends zu Urnengräbern. "Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt eine deutliche Zunahme von Feuerbestattungen gegenüber Erdbestattungen. Das Verhältnis liegt mittlerweile bei 50 zu 50", sagt Raggl-Mühlberger. In den vergangenen Jahren wurden neue Urnengräber und -wände errichtet. Künftige Projekte sind die Fertigstellung der Wandurnen im Urnengang, die Baumbestattung mit verrottbaren Urnen, barrierefreie Plätze für neue Sitzgelegenheiten und eine neue Heckenbepflanzung. Noch in weiterer Ferne liegt die Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes. Geplant sind auch ein digitaler Friedhofskataster und ein digitales Leitsystem.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at