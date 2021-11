Die Kommunalpolitikerin musste kurz nach der Gemeinderatswahl wegen Alkohol am Steuer den Führerschein abgeben. "Ich hatte einen saublöden Tag, war bei zuerst einem Begräbnis und erfuhr dann, dass meine Tochter in Quarantäne musste. Am Abend traf ich einen Bekannten und trank zwei Bier und ein Glas Wein." 200 Meter vor ihrer Wohnadresse wurde Scheinecker von einer Polizeistreife angehalten.