Neue Schau in der Medien Galerie

Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Stroheimer Künstlerin Bindreiter stellt alte Fundstücke in ihrer Arbeit in einen neuen Kontext. Enzensbergers Interesse gilt der Musikalität in den Bildern, Musik verhilft ihr zu einer lockeren, schwungvollen Strichführung. Die Begrüßung übernimmt OÖN-Herausgeber Rudolf Andreas Cuturi, die Laudatio hält Johann Reindl-Schwaighofer.