Neue Schau im Medienhaus

Die in Vöcklabruck geborene Zeichnerin und Malerin hat sich zuletzt mit Farbschichtungen beschäftigt und dabei anfangs an Aquarellen gearbeitet, die sich später zu größeren Werken in Acryl entwickelten. Die Vernissage findet am Mittwoch, 20. Oktober, um 19.30 Uhr statt, die Laudatio wird der frühere Kulturstadtrat Martin Stieger halten. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 19. November.