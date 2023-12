Neue Pizzeria in der Welser Innenstadt

Vor einigen Wochen haben Simone und Anna Capobianco ihr Restaurant in der Pfarrgasse eröffnet.

Ein gastronomischer Neuzugang in der Innenstadt hat bereits seit einigen Wochen offen: Die Pizzeria „Mare Fuori“ in der Pfarrgasse bietet neapolitanische Pizza und authentische italienische Küche. Neben den Gerichten auf der Speisekarte gibt es jede Woche wechselnde Spezialitäten, die Speisen können auch zur Abholung bestellt werden. „Das Geschäft läuft sehr gut an, wir freuen uns über jeden Gast“, sagt Anna Capobianco, die das Restaurant gemeinsam mit ihrem Ehemann Simone betreibt.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer