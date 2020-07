Neue Lösung für Kreuzung

So startet demnächst der Umbau der Kreuzung Johannesstraße/Schulstraße/Industriestraße, die bis zur Eröffnung des neuen ÖAMTC-Stützpunktes im Herbst fertig sein soll, sagt Bürgermeisterin Maria Pachner (VP). Die Kosten für die Stadt betragen knapp 400.000 Euro (Kreuzungsumbau plus Beleuchtung). Gebaut wird bereits am Hochwasserschutzprojekt Kehrbach.

